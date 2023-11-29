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Дома в Земгале, Латвия

10 объектов найдено
Дом 5 комнат в Aizupe, Латвия
Дом 5 комнат
Aizupe, Латвия
Комнаты 5
Площадь 214 м²
Этаж 1
Продается полностью оборудованный, светлый, теплый и уютный дом в Озолниеках. Качественно по…
€280,000
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Дом 9 комнат в Елгава, Латвия
Дом 9 комнат
Елгава, Латвия
Комнаты 9
Площадь 333 м²
Этаж 2
Частный дом в черте города, тихий район, большой участок с погребом (25, 5 кв. м. ), бассейн…
€195,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Zilkalne, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Zilkalne, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,800
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Огре, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Огре, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается садовый дом с согласованным проектом и действующим разрешением на строительство в …
€35,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Елгава, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€234,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 2 спальни с плитой, без ремонта в Jumpravas pagasts, Латвия
Дом 2 спальни с плитой, без ремонта
Jumpravas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€192,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
В Юрмале, в районе Вайвари, на улице Заля 3 предлагаем 16 рядных домов Рондо. Если для Вас…
€300,000
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Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Елгава, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Елгава, Латвия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести современный и уютный частный дом, расположенный в поселке Дзилнуциемс …
€346,000
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Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Елгава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 487 м²
Количество этажей 2
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…
€1,29 млн
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Дом 5 комнат с кондиционером в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с кондиционером
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Дом построен из экологических материалов. Стены выполнены из блоков Aeroc. С высоким уровнем…
€250,000
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Параметры недвижимости в Земгале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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