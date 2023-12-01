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Жильё в keipenes pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
В Юрмале, в районе Вайвари, на улице Заля 3 предлагаем 16 рядных домов Рондо. Если для Вас…
€300,000
в месяц
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Дом 5 комнат с кондиционером в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с кондиционером
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Дом построен из экологических материалов. Стены выполнены из блоков Aeroc. С высоким уровнем…
€250,000
в месяц
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Параметры недвижимости в keipenes pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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