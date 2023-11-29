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Квартиры в Земгале, Латвия

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19 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Aizupe, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Aizupe, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается трехкомнатная квартира в известном проекте в Иецавкрасты. Многоквартирный дом Иец…
€137,000
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Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Елгава, Латвия
Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Елгава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира с выходом на крышу дома. Квартира состоит из двух этажей. На первом э…
€900,000
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением
Елгава, Латвия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 6/6
Квартира с серой отделкой в реновированном доме Rīdzenes Rezidence. В доме и квартирах произ…
€59,000
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Квартира 4 комнаты с Spalni в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Икшкиле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
На улице Гану 6 (рядом с улицей Стрелниеку) на 7-м этаже фасадного дома с лифтом я могу пред…
€200,000
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Квартира 4 комнаты в Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…
€400,000
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Квартира 3 комнаты с двором в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Икшкиле, Латвия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
Современная квартира с балконом в самом центре Риги – на улице Сколас 20а, в доме после рено…
€350,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Икшкиле, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Икшкиле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Этаж 6/6
Очаровательная мансардная квартира в центре. - Газовое отопление,- Паркетный пол, радиаторы …
€379,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Икшкиле, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Икшкиле, Латвия
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Продаётся просторная, уютная 3-х комнатная квартира в отреставрированном фасадном доме. Квар…
€350,000
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Квартира 5 спален с балконом, с террасой, в центре города в Икшкиле, Латвия
Квартира 5 спален с балконом, с террасой, в центре города
Икшкиле, Латвия
Комнаты 6
Площадь 187 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная, уютная квартира в отреставрированном довоенном фасадном доме. Без отяг…
€441,090
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Площадь 138 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€530,530
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€209,520
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€240,760
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€170,500
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€212,740
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€119,020
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€340,000
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Квартира 3 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 3 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€454,667
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Квартира 4 комнаты с газовым отоплением в Огре, Латвия
Квартира 4 комнаты с газовым отоплением
Огре, Латвия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Новый жилой комплекс “Элегия” состоит из трех отдельных домов, которые объединены в одном ко…
€483,130
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 4/6
Предлагаем эксклюзивные просторные апартаменты в Старом городе с видом на церковь Святого Пе…
€600,000
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Параметры недвижимости в Земгале, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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