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Пентхаусы в Видземе, Латвия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Рига, Латвия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 10/11
Продаем пентхаус, 5-комнатная квартиру в элитном доме в Риге, улица Краста 86. - Квартира…
€265,000
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Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

недорогая
элитная
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