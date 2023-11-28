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Дома в Видземе, Латвия

виллы
7
718 объектов найдено
Дом 2 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Уютный дом в Юрмале с большой зелёной территорией! Реновированный деревянный дом постройк…
€148,000
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Гаркалнский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Продается уютный дом в Гаркалне, поселок "Кодес". Расположение: - Всего в 15 минутах ез…
€260,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в adazu novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
adazu novads, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с большой, ухоженной территорией. Планир…
€240,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Рига, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Продаться очень уютный, двухэтажный рядный дом в закрытом, в безопасном посёлке огороженным …
€167,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. - Общая площ…
€750,000
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом в Юрмала, Латвия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Юрмала, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 370 м²
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством в Гаркалнский край, Латвия
Дом 5 спален с гаражом, с подвалом, с подведенным электричеством
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Современный дом построенный с использованием передовых технологий в престижном поселке Балт…
€285,000
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Вилла 6 спален в хорошем состоянии в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700 alex.zvezdkin@habita.com
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес в Cirsti, Латвия
Вилла 8 спален без ремонта, с видом на лес
Cirsti, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
Этаж 3/3
Примерно в 130 км к востоку от Риги, на юге Ливонии, находится бывшая усадьба Цирстенгофов (…
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современный и стильный семейный дом вблизи моря. Представьте себе дом, который сочетает в…
€1,40 млн
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
Предлагаем к покупке частный дом в престижном районе Юрмалы. На ухоженном участке 2481м2 …
€2,70 млн
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Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700 alex.zvezdkin@habita.com
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Гаркалнский край, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Гаркалнский край, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается дом в элитном поселке на берегу озера. Расположение: - Дом построен на берег…
€490,000
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 6
Площадь 580 м²
Этаж 2/2
В Юрмале продается современный стильный дом, на реке Лиелупе, со своим причалом, зоной отдых…
€3,50 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Площадь 279 м²
Количество этажей 3
Булдури, 100 метров до моря. Великолепное месторасположение. 6 комнат, 4 спальни. Уютный д…
€854,000
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Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Юрмала, Латвия
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Продается дом в центре Юрмалы на берегу моря. Площадь дома 210 м2, площадь земельного участк…
€176,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Дом 4 спальни с мебелью, с сауной, с подведенным электричеством в Carnikavas novads, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с сауной, с подведенным электричеством
Carnikavas novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Продается уютный двухэтажный дом с ухоженной территорией, расположенный в живописном и тихо…
€165,000
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
€5,90 млн
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
На территории дома находится красивый сад, просторный двор с летней мебелью, уютная летняя б…
€280,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37127001700 alex.zvezdkin@habita.com
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€233,850
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Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€155,273
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Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кекава, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кекава, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается дом в Баложи, Кекавская волость, общей площадью 90 м2 и земельным участком 550 м2,…
€224,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается уникальный, уютный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией. …
€550,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом в Langstini, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством в Гарциемс, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Срочно в связи с переездом продаётся качественный семейный дом c частной территорией. Полн…
€188,000
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Дом 8 спален с гаражом, с интернетом, с сауной в Рига, Латвия
Дом 8 спален с гаражом, с интернетом, с сауной
Рига, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 880 м²
Продается уникальный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией, личным т…
€540,000
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в adazu novads, Латвия
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
adazu novads, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Продается новый и очень уютный семейный дом (310m2) в красивом и престижном месте с обширной…
€580,000
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 243 м²
Продаётся часть дома – 2 и 3 этажи 243м2, которые фактически состоят из 2 квартир кварт…
€280,000
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Аталанта
Языки общения: English
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Уютный и светлый дом для семьи в Валтери Предлагаем вам купить двухэтажный дом с гаражом …
€360,000
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Дом 36 комнат в Рига, Латвия
Дом 36 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 36
Площадь 1 237 м²
Этаж 4/4
Продаётся 4-этажное офисное здание в центре района улиц Бруниниеку и Валмиерас Описание объ…
€800,000
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Параметры недвижимости в Видземе, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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