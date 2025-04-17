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Квартиры возле озера в Vidrizu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Birini, Латвия
Квартира 2 комнаты
Birini, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Квартира в старом каменном доме возле дворцового парка Бирини. Спокойное место вдали от горо…
$34,107
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Vidrizu pagasts, Латвия

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