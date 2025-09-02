Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Valmieras novads, Латвия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Руйиена, Латвия
Дом 2 комнаты
Руйиена, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Очаровательный загородный дом с просторным участком площадью 0,3954 га, предлагающий весь ко…
$73,448
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Mazsalacas pagasts, Латвия
Коттедж 4 комнаты
Mazsalacas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Это возможность приобрести хорошую недвижимость в одном из красивейших малых городов Латвии …
$30,312
Параметры недвижимости в Valmieras novads, Латвия

Недорогая
Элитная
