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Виллы в Valmieras novads, Латвия

Валмиера
11
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11 объектов найдено
Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Количество спален 8
Площадь 300 м²
Предлагаем приобрести современный и уютный частный дом, расположенный в поселке Дзилнуциемс …
$394,333
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Количество спален 8
Площадь 595 м²
Продается дом для большой семьи с двумя отдельными входами в поселке Викули (около поселка П…
$649,623
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Количество спален 11
Площадь 455 м²
Предлагаем на продажу частный дом, расположенный в тихом, живописном месте в Гаркалне, в пос…
$303,157
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Площадь 448 м²
Площадь участка 0,70 га Цена итого (земля + полностью законченный дом) - 490 000 EUR Общая п…
$558,448
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Площадь 220 м²
Площадь участка 0,73 га. Цена (земля + полностью законченный дом) - 395000 EUR. 2-этажный ср…
$450,177
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Количество спален 6
Площадь 245 м²
Планировка: 1этаж гостиная с выходом на террасу , кухня, гостевой санузел, отдельная спальня…
$569,845
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Предлагаем участок земли с недостроенным домом на второй линии от озера.Идеальное место нахо…
$683,814
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Количество спален 300
Площадь 2 150 м²
Современный дом расположенный в посёлке частных домов на берегу красивого озера. Дом распо…
$911,752
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Количество спален 5
Площадь 398 м²
Продаем просторный новый частный дом в закрытом поселке, на очень близком расстоянии от стол…
$478,670
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Лучший элитный закрытый охраняемый поселок на берегу чистого проточного озера в 15 минутах о…
$1,20 млн
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Вилла в Валмиера, Латвия
Вилла
Валмиера, Латвия
Площадь 448 м²
Площадь участка 0,70 га Цена итого (земля + полностью законченный дом) - 490 000 EUR Общая п…
$558,448
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Параметры недвижимости в Valmieras novads, Латвия

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