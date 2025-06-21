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Таунхаусы с гаражом в Латвии

Юрмала
14
Рига
3
Babites pagasts
10
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Таунхаус 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Современный Таунхаус у реки со своим земельным участком. Таунхаус состоит из 6 секций, к…
$311,112
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