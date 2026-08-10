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Жилье в Talsu novads, Латвия

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дома
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10 объектов найдено
Дом 10 комнат в Сабиле, Латвия
Дом 10 комнат
Сабиле, Латвия
Число комнат 10
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Уникальная возможность приобрести прибыльную недвижимость в центре Sabiles. Это в конце 19 …
$54,891
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Дом в Strazde, Латвия
Дом
Strazde, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$945,342
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Rojas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
$463,343
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Дом в Vandzenes pagasts, Латвия
Дом
Vandzenes pagasts, Латвия
Идеальное сочетание загородного стиля жизни. Хороший жилой дом, где одна часть дома полность…
$273,034
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 5 комнат в Upesgriva, Латвия
Дом 5 комнат
Upesgriva, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Всего в 200 метрах от моря. Адрес собственности: "Мурниеки", Упесгрива, Мерсрага пагастс, Та…
$284,775
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Riga Real Estate
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English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Дом в Valdgales pagasts, Латвия
Дом
Valdgales pagasts, Латвия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,602
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Rojas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
$317,416
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Upesgriva, Латвия
Дом
Upesgriva, Латвия
Недвижимость расположена всего в паре минут от моря в небольшой, тихой приморской деревне. Д…
$281,194
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Dundagas pagasts, Латвия
Дом
Dundagas pagasts, Латвия
Высококачественные материалы, паркет из акации, камин.Насладитесь идеальным сочетанием комфо…
$452,782
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 4 комнаты в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты
Талси, Латвия
Число комнат 4
Площадь 242 м²
Этаж 2/3
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…
$893,023
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Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

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