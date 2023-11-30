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Жильё в Talsu novads, Латвия

дома
3
4 объекта найдено
Дом 10 комнат в Сабиле, Латвия
Дом 10 комнат
Сабиле, Латвия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность приобрести прибыльную недвижимость в центре Sabiles. Это в конце 19 …
€47,000
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Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Talsu novads, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Talsu novads, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€350,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро
Igene, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€157,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты с Spalni в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Талси, Латвия
Комнаты 4
Площадь 242 м²
Этаж 2/3
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…
€850,000
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Параметры недвижимости в Talsu novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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