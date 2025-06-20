Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Сигулда
  4. Жилая
  5. Замок

Замки в Сигулде, Латвия

Замок Удалить
Очистить
1 объект найдено
Замок в Сигулда, Латвия
Замок
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Латви…
$3,47 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти