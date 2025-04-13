Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Semes pagasts
  4. Жилая

Жильё в Semes pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Semes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Semes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 3/3
Продается живописная и просторная недвижимость - всего в 7 км от моря.Недвижимость включает …
$619,745
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Semes pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Semes pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 700 м²
Этаж 1/2
Новое здание, закрытая территория, лоджия, баня, бассейн, сауна, изолированные комнаты, смеж…
$1,47 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Semes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов