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Жильё в Sejas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Garsmuiza, Латвия
Дом 4 комнаты
Garsmuiza, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,800
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Sejas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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