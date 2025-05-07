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Квартиры в Saulkrastu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Saulkrastu pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Saulkrastu pagasts, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
Солнечная, светлая квартира ждет своих новых владельцев.В 2012 году в доме были проведены ре…
$73,717
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Параметры недвижимости в Saulkrastu pagasts, Латвия

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