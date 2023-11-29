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Земельные участки в Саласпилс, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Саласпилс, Латвия
Земельные участки
Саласпилс, Латвия
Площадь 1 200 м²
Короткий - Выбери упорядоченный дом с добавленной стоимостью
Цена по запросу
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Земельные участки в Саласпилс, Латвия
Земельные участки
Саласпилс, Латвия
Доступен земельный участок в Саласпилсе для строительства дома. - Площадь участка 1201м2…
€15,500
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