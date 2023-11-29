Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Коммерческая
  4. Саласпилс

Коммерческая недвижимость в Саласпилс, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом в Саласпилс, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом
Саласпилс, Латвия
Продаем участок земли под застройку общей площадью 27,38 га. Расположен в Рижском районе, …
€1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти