  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Salaspils pagasts
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Salaspils pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Saulkalne, Латвия
Квартира 1 комната
Saulkalne, Латвия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
$34,791
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
