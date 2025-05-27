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Виллы в Salas pagasts, Латвия

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2 объекта найдено
Вилла в Spunciems, Латвия
Вилла
Spunciems, Латвия
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 2-х этажный жилой дом в центре поселка Спунциемс, 350 м 2. Земля 1800 m2. Имеется …
$290,621
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Вилла в Varkali, Латвия
Вилла
Varkali, Латвия
Площадь 680 м²
Предлагаем просторный 2-этажный дом с уникальной архитектурой и стилем. В доме просторная и …
$524,257
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Параметры недвижимости в Salas pagasts, Латвия

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