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Таунхаусы в Rucavas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Таунхаус в Rucavas pagasts, Латвия
Таунхаус
Rucavas pagasts, Латвия
Гостевой дом в Папе - главное здание 3-этажное (538,8 кв.м). 10 номеров (на 30 человек) - 2-…
$281,075
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Параметры недвижимости в Rucavas pagasts, Латвия

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