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Квартиры с террасой в Ropazu novads, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Продается жилой дом в поселке Sunīši – уютное и спокойное место вдали от городской суеты с х…
$566,226
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Параметры недвижимости в Ropazu novads, Латвия

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