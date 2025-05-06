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Квартиры в Ropazu novads, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Продается жилой дом в поселке Sunīši – уютное и спокойное место вдали от городской суеты с х…
$566,226
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Квартира 12 комнат в Upesciems, Латвия
Квартира 12 комнат
Upesciems, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 2/2
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
$481,205
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Sauriesi, Латвия
Квартира 1 комната
Sauriesi, Латвия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/6
Очень экономичная и тёплая однокомнатная квартира площадью 32,7 м² в тихом пригородном посёл…
$49,773
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Квартира 4 комнаты в Zakumuiza, Латвия
Квартира 4 комнаты
Zakumuiza, Латвия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
$159,367
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Параметры недвижимости в Ropazu novads, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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