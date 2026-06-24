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Квартиры-студии в Риге, Латвия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Рига, Латвия
Студия 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/3
Инвестиционная квартира в сердце Старой РигиКомпактная и функциональная однокомнатная кварти…
$116,068
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Агентство
Riga Real Estate
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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