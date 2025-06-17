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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Риге, Латвия

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80 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
-Предлагается в долгосрочную аренду современная и стильная квартира в лофт-стиле в одном из …
$1,196
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3
В аренду сдаётся эксклюзивная квартира с видом на памятник свободы.Просторная квартира, обще…
$2,884
в месяц
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VIP REAL
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Сдается полностью оборудованная квартира в отреставрированном доме, рядом с центром, всего в…
$791
в месяц
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Небольшая квартира в центре для комфортного проживания в Рига, Латвия
Небольшая квартира в центре для комфортного проживания
Рига, Латвия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/6
Сдаем теплую, уютную, светлую квартиру стидио типа в престижном историческом центре Риги пос…
$544
в месяц
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B GROUP
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/4
Предлагаем полностью меблированную 3-комнатную квартиру в новом проекте Kern Residences + pa…
$2,289
в месяц
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2-комнатная уютная квартира в реновированном доме центре Риги в Рига, Латвия
2-комнатная уютная квартира в реновированном доме центре Риги
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/6
Сдаем 2-комнатную светлую, теплую, уютную квартиру в реновированном доме центре Риги на улиц…
$514
в месяц
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B GROUP
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 3/7
$3,433
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 3
Предлагаем в аренду современную квартиру в Старой Риге, в проекте - "VILHELMA NAMI".Просторн…
$3,407
в месяц
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VIP REAL
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 5/5
Сдается просторная трехкомнатная квартира в аренду в Тихом центре Риги. Квартира расположена…
$3,117
в месяц
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Riga Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Этаж 3/5
Сдается в аренду светлая, просторная квартира с уникальным шармом в центре Риги! Предлагаем…
$1,248
в месяц
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Уютная 3-комнатная квартира в центре Риги в Рига, Латвия
Уютная 3-комнатная квартира в центре Риги
Рига, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Сдаем 3-комнатную квартиру в центре Риги. В квартире продуманная планировка – изолированн…
$511
в месяц
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B GROUP
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 9
Самый современный многофункциональный жилой и офисный комплекс в центре Риги создает индивид…
$1,260
в месяц
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VIP REAL
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
$820
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 8/9
Эксклюзивные апартаменты класса "Deluxe" с большой террасой и панорамными окнами. Апартамент…
$1,248
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
Трёхкомнатная, просторная квартира площадью 110м2. Просторная гостиная, совмещенная с кухней…
$1,835
в месяц
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VIP REAL
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 4
Квартира в проекте «Elizabetes Rezidence» предлагается в долгосрочную аренду.Квартира состои…
$2,593
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
Квартира только после ремонта. Гостиная студио типа с кухонной зоной и отдельная спальня.Ква…
$1,360
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Tulkojuma rezultāts Сдается посуточно полностью оборудованная квартира в отреставрированном …
$53
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 7/7
Сдается светлая и просторная 3-комнатная квартира мансардного типа в отремонтированном здани…
$1,705
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/6
Предлагается в долгосрочную аренду трехкомнатная квартира в центре Риги. Квартира расположе…
$1,103
в месяц
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/4
Tulkojuma rezultāts Сдается посуточно полностью оборудованная квартира в отреставрированном …
$48
в месяц
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Просторная квартира около парка в центре Риги в Рига, Латвия
Просторная квартира около парка в центре Риги
Рига, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/6
Сдаем просторную, светлую и теплую 2-комнатную квартиру (2 изолированные комнаты) в Центре н…
$462
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 5
Солнечная современная квартира в проекте Prime Residence в Старой Риге.Дом клубного типа, в …
$1,573
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/7
-Сдается двухкомнатная квартира с балконом в новом арендном проекте "Cēsu Terraces". -Кварт…
$822
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/7
Эта красивая квартира с двумя комнатами и площадью 68 квадратных метров с двумя балконами яв…
$936
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Tulkojuma rezultāts Сдается посуточно полностью оборудованная квартира в отреставрированном …
$54
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/6
Сдается отремонтированная квартира в уникальном историческом здании на улице Элизабетес 18, …
$1,535
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 2
Сдается эксклюзивная квартира в Тихом центре, в престижном посольском районе. Квартира состо…
$1,678
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 13
В долгосрочную аренду предлагается новая квартира в центре Риги, в проекте «SKANSTES VIRSOTN…
$1,573
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4
К аренде предлагается комфортная квартира в малоквартирном поселке клубного типа. В просторн…
$839
в месяц
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