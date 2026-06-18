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Квартиры в Platones pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Platone, Латвия
Квартира 3 комнаты
Platone, Латвия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Продается просторная 3-комнатная квартира. Квартира расположена на 1-м этаже здания, общая п…
$28,925
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Параметры недвижимости в Platones pagasts, Латвия

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