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Земельные участки в Olaines pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Земельные участки в Olaines pagasts, Латвия
Земельные участки
Olaines pagasts, Латвия
€260,000
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Земельные участки в Olaines pagasts, Латвия
Земельные участки
Olaines pagasts, Латвия
Площадь 23 700 м²
Рядом с шоссе Рига-Елгава. 3арегестрирован в земельной книге. 2.37ha. Было запланированно уч…
€357,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Olaines pagasts, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
расположен на пересечении двух мощеных улиц. - На расстоянии 300 м есть 3 электротрансформ…
€750,000
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