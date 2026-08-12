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Коммерческая недвижимость в Olaines pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение в Jaunolaine, Латвия
Коммерческое помещение
Jaunolaine, Латвия
Продаётся участок площадью 6912 м2 в зоне смешанной застройки в центре Яунолайне. Имеется э…
$176,168
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Агентство
Metropolis Group
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