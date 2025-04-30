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Дома с террасой в Marupe, Латвия

3 объекта найдено
Дом 17 комнат в Марупе, Латвия
Дом 17 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 17
Площадь 591 м²
Этаж 3/3
Продается новый, просторный, светлый, с хорошо продуманной планировкой для комфортной жизни,…
$597,877
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в очень хорошем состоянии, в красивом, ексклюзивном, обустроенном, тихом район…
$372,969
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Дом в Marupe, Латвия
Дом
Marupe, Латвия
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивная недвижимость в Марупе, Рижский район. Земельный участок 3500 м2, жило…
$577,839
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Параметры недвижимости в Marupe, Латвия

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