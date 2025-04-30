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Продажа офисных помещений в Marupe, Латвия

2 объекта найдено
Офис 2 126 м² в Марупе, Латвия
Офис 2 126 м²
Марупе, Латвия
Площадь 2 126 м²
Офисное здание на продажу в Марупе Общая площадь здания 2126м2 Офисная площадь 1170 м2 …
$1,36 млн
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Офис 1 676 м² в Марупе, Латвия
Офис 1 676 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 676 м²
Этаж 2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
$1,66 млн
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