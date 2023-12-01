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Квартиры в Лимбажи, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с террасой в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Лимбажи, Латвия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
€68,000
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