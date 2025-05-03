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Дома в Kulciema pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Kulciems, Латвия
Дом 9 комнат
Kulciems, Латвия
Число комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
$283,135
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Параметры недвижимости в Kulciema pagasts, Латвия

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