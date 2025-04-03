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Жильё в Кегумс, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Кегумс, Латвия
Дом 5 комнат
Кегумс, Латвия
Число комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
$157,329
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов