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Жильё в Inesu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Inesu pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Inesu pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 523 м²
Этаж 3/3
Недвижимость расположена на живописном берегу реки Огре, на холме с красивыми видами и без б…
$210,598
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Параметры недвижимости в Inesu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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