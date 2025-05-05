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Дома в Erglu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Erglu pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Erglu pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 806 м²
Этаж 2/2
Недвижимость включает в себя несколько построек - просторный хозяйский дом площадью 250 кв.м…
$509,511
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Параметры недвижимости в Erglu pagasts, Латвия

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