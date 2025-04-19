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Отели в Engures pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Отель 891 м² в Berzciems, Латвия
Отель 891 м²
Berzciems, Латвия
Площадь 891 м²
Этаж 3/3
Объект состоит из здания гостиницы с ресторанным залом, кухней и подсобными помещениями, а т…
$773,324
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