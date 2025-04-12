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Жильё в Durbes pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 20 комнат в Durbes pagasts, Латвия
Дом 20 комнат
Durbes pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 667 м²
Этаж 2/2
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…
$292,909
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Durbes pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Durbes pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$260,507
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Durbes pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов