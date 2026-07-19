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Квартиры в Бауске, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Бауска, Латвия
Квартира 1 комната
Бауска, Латвия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
$37,423
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
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