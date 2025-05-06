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Дома с террасой в Babites pagasts, Латвия

14 объектов найдено
Дом 5 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 5 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$681,103
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Дом 6 комнат в Sebruciems, Латвия
Дом 6 комнат
Sebruciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Этаж 2/2
Oсобенный закрытый поселок, скрытый от посторонних глаз, со своим уникальным круглосуточным …
$706,582
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
В доме есть все для комфортного проживания, качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$821,262
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Дом 6 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 296 м²
Этаж 1/2
Предлагаем на продажу абсолютно новый дом с просторной и ухоженной территорией. Дом располож…
$741,417
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с тремя спальнями, 3 ванными комнатами …
$231,135
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Дом 8 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Этаж 1/2
Продается эксклюзивный дом в престижном поселке Мажарес, недалеко от центра Риги. Этот дом…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 5 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$675,018
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Дом 5 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 5 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 2/2
Дом в эксклюзивном закрытом посёлке “Таурини”, расположенном на берегу живописного озера. Зд…
$1,31 млн
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Дом очень светлый, просторный и уютный. Оснащен всеми коммуникациями, меблирован. Через боль…
$388,728
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Дом 5 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 5 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Этаж 2/2
Дом в эксклюзивном закрытом посёлке “Таурини”, расположенном на берегу живописного озера. Зд…
$1,31 млн
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 223 м²
Этаж 2/2
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$681,103
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
В доме есть все для комфортного проживания, качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$855,481
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Дом в Пиньки, Бабитская волость, поселок ''Салиена'', в очень удобном месте между Ригой и Юр…
$741,281
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Дом 8 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается дом для большой семьи с двумя отдельными входами в поселке Викули (около поселка П…
$619,618
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Параметры недвижимости в Babites pagasts, Латвия

с гаражом
Недорогая
Элитная
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