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Коттеджи в Babites pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Коттедж в Klives, Латвия
Коттедж
Klives, Латвия
$953,787
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Babites pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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