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Таунхаусы в Adazu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Таунхаус в Alderi, Латвия
Таунхаус
Alderi, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Продаем танхаус с полной отделкой в Алдери, Адажской волости. Есть готовая оценка недвижимос…
$302,108
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Параметры недвижимости в Adazu pagasts, Латвия

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