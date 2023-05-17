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Земельные участки в Марбелья, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 6 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Земельные участки 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 717 м²
€ 2,000,000
Замечательный участок с проектом, расположенный в Гуадальмина-Баха, престижном жилом районе …
Недвижимость в Марбелье — разумная инвестиция и возможность хорошо зарабатывать на сдаче в аренду

Марбелья — уникальный городок на юге Коста-дель-Соль. Считается самым престижным курортом Испании и успешно конкурирует с Французской Ривьерой. Знаковые достопримечательности:

  • Старый Квартал;
  • мозаичные витражи Вилья де Рио Верде;
  • Муниципальный музей;
  • Музей Бонсай.

Недвижимость в Марбелье ценится высоко и подчеркивает статус владельца.

Чем привлекательна Марбелья

Испанский курорт любят за роскошные пейзажи, отличную экологическую обстановку и мягкий климат. В январе средняя температура составляет +10...12°C. В разгар летнего сезона солнце разогревает воздух до +25°C. Поток состоятельных туристов со всего мира не иссякает круглый год. Сдавать по выгодной цене в аренду недвижимость в Марбелье можно постоянно.

Где покупать недвижимость в Марбелье

Фешенебельные виллы располагаются на знаменитой Золотой Миле. В центральной части города на территории красивого сквера Avenida de Mar продаются шикарные апартаменты с обстановкой и без. На приобретение в одном из местных банков можно получить ипотечный кредит. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие наличие постоянного дохода.

Почему недвижимость в Марбелье стоит купить

Покупка жилья в прибрежном курортном городе — это удачное вложение денег. Рынок недвижимости здесь стабилизировался и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Наличие в собственности квартиры или дома дает возможность претендовать на ВНЖ в Испании.

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