Купить земельный участок в Марина-Баха, Испания

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104 объекта найдено
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Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 210,000
Угловой участок тысяча три сотки, на котором можно построить один-два дома. Участок располо…
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 800 м²
€ 1
Два смежных участка в саду Орчета, один площадью 3100 м2, а другой площадью 1680 м2, располо…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 350,000
ОписаниеLand-Plot for sale in Altea!Price: 350.000 €Property size: 1.520 m2It is a plot of 1…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 38,000,000
Продаётся земля под застройку в Бенидорме в районе 1ª Linea. Общая площадь 0.00 м2, участок …
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
€ 2,200,000
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
Земельные участки
Finestrat, Испания
Количество этажей 3
€ 175,000
Земельный участок в пригороде Бенидорма для тех, кто ценит уникальный средиземноморский клим…
Земельные участки 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
460 м²
€ 650,000
Этот объект/участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании.На с…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 147,000
Выгодная инвестиция! Земельный участок в одном из лучших районов на северном побережье Коста…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 138,600
Выгодная инвестиция! Земельный участок в одном из лучших районов на северном побережье Коста…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 147,000
Выгодная инвестиция! Земельный участок в одном из лучших районов на северном побережье Коста…
Земельные участки 1 комната
Altea, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 225,000
Участок земли в эксклюзивной урбанизации Altea Hills с потрясающими видами на Средиземное мо…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 65,000
Земельный участок в популярной урбанизации, в одной из лучших на северном побережье Коста Бл…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 60,000
Роскошный земельный участок в популярной урбанизации, в одной из лучших на северном побережь…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 75,000
Роскошный земельный участок в популярной урбанизации, в одной из лучших на северном побережь…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 280,000
Большой роскошный участок в популярной урбанизации, в одной из лучших на северном побережье …
Земельные участки
Altea, Испания
€ 250,000
Отличное предложение! Замечательный участок для строительства одного или нескольких домов. О…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 188,000
Предлагаем вашему вниманию два земельных участка, плошадь одного из которых составляет 11.60…
Земельные участки
Altea, Испания
€ 2,405,250
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 499,000
Земельный участок расположен в тихом месте, в 5 минутах езды от города Финестрат и обладает …
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
€ 255,000
Великолепная земля для строительства обширных размеров и видами на Средиземное море. Здесь п…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 712,750
Уникальное предложение в престижном районе Финестрата.Вся площадь состоит из 4-х участков (7…
Земельные участки
Бенидорм, Испания
€ 650,000
Если вы хотите выгодно вложить денежные средства и построить свой собственный загородный дом…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 3,200,000
Исключительная инвестиция! Большой земельный участок в популярной элитной урбанизации Сьерра…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 990,000
Покупка земли всегда была, есть и будет актуальна. Инвестирование в участки с последующим ст…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 690,000
Покупка земли всегда была, есть и будет актуальна. Инвестирование в участки с последующим ст…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 540,000
Покупка земли всегда была, есть и будет актуальна. Инвестирование в участки с последующим ст…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 510,000
Покупка земли всегда была, есть и будет актуальна. Инвестирование в участки с последующим ст…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 470,000
Покупка земли всегда была, есть и будет актуальна. Инвестирование в участки с последующим ст…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 875,000
Идеальное предложение для строительства жилого комплекса. Звоните прямо сейчас, так как сосе…
Земельные участки
Finestrat, Испания
€ 2,802,500
Отличный инвестиционный вариант недвижимости, который идеально подходит для строительства эл…
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