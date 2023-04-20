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Земельные участки в Лодзинское воеводство, Польша

22 объекта найдено
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
2 756 м²
€ 151,406
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
36 300 м²
€ 1,081,257
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 274 м²
€ 133,454
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
761 м²
€ 129,560
Продается участок площадью 761 м2, расположенный на улице Сконя в Кобыльнице, в 11 км от цен…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
819 м²
€ 86,302
Вы мечтаете о доме недалеко от Познани, в очаровательном городе, но недалеко от города? Я пр…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
22 631 м²
€ 69,214
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
869 м²
€ 205,480
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
492 м²
€ 48,666
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 040 м²
€ 190,339
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 714 м²
€ 495,315
What do we offer to buy?A perspective plot in Białołęka. Description of the plot The plot is…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
847 м²
€ 49,464
Вы думаете положить деньги в пол или искать участок земли для строительства дома?РАСПОЛОЖЕНИ…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 031 м²
€ 85,869
Доброе утро, я приглашаю вас ознакомиться с предложением строительных участков от MPZP в Раб…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
14 600 м²
€ 631,580
For sale parcel AG ( MPZP ) or for service and home development ( Study ) located in Zamysło…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 206 м²
€ 64,672
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка в Старом городе Познани ( Marl…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 201 м²
€ 194,449
Продается очень хороший участок, площадь 1201 м2, в Варшаве, в Кемпа Заваудовска в юго-восто…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
818 м²
€ 60,562
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
3 776 м²
€ 147,080
 Продается участок с надворной постройкой площадью 3776 м2, расположенный в Ястровье на…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
9 980 м²
€ 57,967
ПРОДАЕТСЯ участки общей площадью 9 980 м2, расположенные в Нова Вес Уйска в коммуне Уйсьце н…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
6 800 м²
€ 45,422
TO BUY A beautiful leisure building in the buffer zone of the forests and fields in the vill…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
660 м²
€ 59,481
Хороший доступ к Познани. Зеленый район!Расположение: Местоположение: Кирпич Goślin Район: П…
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
1 001 м²
€ 36,807
Земельные участки в Smolice, Польша
Земельные участки
Smolice, Польша
935 м²
€ 31,380
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