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Земельные участки
Латвия
Видземе
Земельные участки в Видземе, Латвия
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318 объектов найдено
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сигулда, Латвия
Продается земельный участок под застройку в Сигулде, который расположен в идеальном месте - …
€580,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
adazu novads, Латвия
Земельный участок площадью 1,74 га, на котором стоит большой дом, подлежащий восстановлению.…
€246,000
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Земельные участки
Саласпилс, Латвия
Доступен земельный участок в Саласпилсе для строительства дома. - Площадь участка 1201м2…
€15,500
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
adazu novads, Латвия
Предлагаются участки земли под строительство частных домов в 'Озолмуйже'. Для строительст…
€35,000
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Земельные участки
Рига, Латвия
7/7
Предлагаем земельный участок с проектом строительства жилого дома Общая площадь земли: 3924…
€2,50 млн
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лимбажский край, Латвия
Земельный участок под строительство частного дома. Есть подъезд. Рядом с морем. Место, окруж…
€29,900
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся красивый участок с соснами в Приедайне с проектом 1-этажного жилого дома и гостево…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
расположен на пересечении двух мощеных улиц. - На расстоянии 300 м есть 3 электротрансформ…
€750,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Рига, Латвия
для отличной инвестиционной возможности - для строительства нового многоквартирного дома или…
€258,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Рига, Латвия
Зеленый и тихий район, вокруг хорошие соседи.На территории имеется теплица. Вырытый участок …
€35,000
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Земельные участки
Пиньки, Латвия
Предлогаем на продажу уникальный земельный участок в Lielupe - в одном из самых элитных райо…
€840,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Гаркалнский край, Латвия
Продаю солнечный участок для застройки в новом частном поселке! Описание: - Площадь учас…
€59,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся участок земли в дюнной зоне под строительство частного дома в Асари, Юрмала. Площ…
€900,000
Рекомендовать
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Рига, Латвия
Предлагаем уникальный земельный участок в красивом месте - прямо на берегу озера Югла, недал…
€320,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом
Спуньциемс, Латвия
Продается уникальный участок под строительство, с озером, возле озера Божу, элитный поселок …
€1,20 млн
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Земельные участки 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
6
228 м²
2
Продаем уникальный дом в ста метрах от моря в самом центре Юрмалы. Великолепное месторасполо…
€590,000
Рекомендовать
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продаётся земельный участок в Лиелупе, Юрмала общей площадью 1377 м2. Участок без строений,…
€590,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
К продаже предлагается эксклюзивный участок земли общей площадью 11 378 кв.м. в Юрмале, в ра…
€1,50 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Земельный участок в Меллужи общей площадью 1869 м2. Красивое место с соснами. Рядом сосновы…
€122,018
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Земельные участки
Dzilnuciems, Латвия
Участок земли на продажу Vijas,Skārduciems - Площадь земли 31600м2 Разрешённые виды ис…
€537,200
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Земельные участки с подъездными путями
Рига, Латвия
Идеальное место для инвестиций. Одна из редких возможностей, оставшихся в этом регионе для р…
€170,000
Рекомендовать
Земельные участки с подъездными путями
Марупский край, Латвия
Продается земельный участок 2,06 га под строительство частного дома в Марупском районе! Очен…
€185,000
Рекомендовать
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Сигулда, Латвия
Продается земельный участок с фундаментом в Сигулде. Утвержденный проект и действующее разре…
€109,000
Рекомендовать
Земельные участки
Рига, Латвия
Продается земельный участок под застройку в новом проекте Mezaparka Residences. Проект р…
€176,320
Рекомендовать
Земельные участки
Рига, Латвия
Продается земельный участок под застройку в новом проекте Mezaparka Residences. Проект р…
€218,225
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Земельные участки
adazu novads, Латвия
- Земля на берегу реки Гауя - Гаркалне - Первая линия - Рядом с комплексом отдыха Адажу па…
€125,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Уникальная возможность купить недвижимость на берегу озера с возможностью добраться до Риги …
€54,500
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Земельные участки
Рига, Латвия
Продаётся земельный участок в самом центре Рижского микрорайона Золитуде. Общая площадь уч…
€500,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Продается красивый земельный участок на улице Капу с домом. Участок общей площадью 2888 м2.…
€493,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Участок под многоквартирный дом в Юрмале. Площадь участка 1300 м2. Расположен в Асари в 600 …
€200,000
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