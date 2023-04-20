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Латвия
Видземе
Гаркалнский край
Земельные участки в Гаркалнский край, Латвия
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29 объектов найдено
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Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 47,136
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 56,350
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 56,071
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 51,277
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 51,183
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 45,504
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 64,216
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 52,499
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 53,721
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 63,664
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме! Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 71,714
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме! Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 53,627
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 52,123
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме! Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 52,452
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 143,598
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 51,277
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 54,849
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 60,950
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 43,104
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 47,752
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме! Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 37,440
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 46,752
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Langstini, Латвия
€ 44,352
Постройте дом мечты в рижском Югласциеме. Качественно подготовленные участки под застройк…
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
€ 140,000
Продается земельный участок в поселке Sunīši. Территория поселка охраняется. Въезд ограни…
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
€ 280,000
Продается земельный участок в поселке Sunīši. Территория поселка охраняется. Въезд ограни…
Земельные участки
Upesciems, Латвия
€ 590,000
Предлагаем купить земельный участок общей площадью 37 697м2, который расположен в тихом, зел…
Земельные участки
Baltezers, Латвия
€ 903,000
НА продажу земельный участок общей площадью 12900 м2 на берегу озера Малый Балтезерс.Находит…
Земельные участки
Bukulti, Латвия
€ 500,000
Продается эксклюзивный земельный участок площадью 9 940 м2 на берегу озера Большой Балтэзерс…
Земельные участки
Муцениеки, Латвия
€ 880,000
Продаём земельный участок с утверждённой детальной планировкой. Участок расположен в 800-х м…
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