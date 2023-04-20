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Земельные участки в Ставрос, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 990 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 240 кв.м. в Аспровальте
Земельные участки 1 комната в Vrasna Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrasna Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1469 кв.м. в Аспровальте. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 324 кв.м. в Аспровальте. На территории с в…
Земельные участки 1 комната в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Ставрос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ставрос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Аспровальте. На территории подведена вода,…
Земельные участки 1 комната в Milies, Греция
Земельные участки 1 комната
Milies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 14,990,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. в Салониках. Имеет великолепный вид на мор…
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