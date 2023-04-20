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Земельные участки в Preveza Municipality, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Mytikas, Греция
Земельные участки 1 комната
Mytikas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается земельный участок площадью 4355 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Agia, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Эпире. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5622 кв.м. в центральной Греции. На террит…
Земельные участки 1 комната в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната
Парга, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3080 кв.м. в Эпире. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната
Парга, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
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