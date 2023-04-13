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Купить земельный участок в периферийная единица Пиерия, Греция

302 объекта найдено
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участки 1 комнатав Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комнатав Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 17,000
Продается земельный участок площадью 253 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строени…
Земельные участки 1 комнатав Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комнатав Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комнатав Ano Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 33,000
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведена вода
Земельные участки 2 спальнив Neo Keramidi, Греция
Земельные участки 2 спальни
Neo Keramidi, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участки 1 комнатав Ano Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
Земельные участки 1 комнатав Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 2281 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 6890 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 24000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 380,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строен…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 330,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терри…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 1123 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 750,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5950 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 2,800,000
Продается земельный участок площадью 43500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 65000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1398 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 728 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
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