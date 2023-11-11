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Земельные участки в периферийная единица Пиерия, Греция

216 объектов найдено
Земельные участки в Катерини, Греция
Земельные участки
Катерини, Греция
For sale by exclusive mandate: Plot of land in an excellent location next to the settlement…
€57,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Карица, Греция
Земельные участки 1 комната
Карица, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строе…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Катерини, Греция
Земельные участки 1 комната
Катерини, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 523 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€90,000
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€70,000
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном в Svoronos, Греция
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном
Svoronos, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 10000 m2, Код. HPS3972, 700.000 €
€700,000
Земельные участки 1 комната в Ganochora, Греция
Земельные участки 1 комната
Ganochora, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€70,000
Земельные участки 1 комната в Nea Chrani, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Andromachi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Andromachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 373 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€70,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 4 862 м²
Продается земельный участок площадью 4862 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€350,000
Земельные участки 1 комната в Nea Chrani, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1010 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€110,000
Земельные участки 1 комната в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€140,000
Земельные участки 1 комната в Neo Keramidi, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 388 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земельн…
€100,000
Земельные участки с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город в Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€800,000
Земельные участки 1 комната в Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€85,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
€450,000
Земельные участки 1 комната в Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Nea Efesos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Efesos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€75,000
Земельные участки 2 спальни в Neo Keramidi, Греция
Земельные участки 2 спальни
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€215,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город в Ano Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город
Ano Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 401 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колодец…
€75,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 2281 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€700,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 992 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подведе…
€850,000
Земельные участки с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 6890 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На терр…
€350,000
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