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Земельные участки в Никити, Греция

127 объектов найдено
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
-1 Этаж
€ 5,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 444 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки
Айос-Николаос, Греция
-1 Этаж
€ 4,000,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 30000 m2, Код. HPS744, 4.000.000 €
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
-1 Этаж
€ 420,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 3600 m2, Код. HPS3212, 420.000 €
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 406 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 580 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
200 м²
€ 80,000
Земля 200 кв. метров и расположен в живописной местности в Ситония в деревне Никити в 650 ме…
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
7 222 м²
€ 100,000
Площадь участка составляет 7222 кв. М. Он расположен в пригороде популярной деревни Никити, …
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
6 250 м²
€ 85,000
Площадь участка составляет 6250 кв. М. Он расположен в пригороде популярной деревни Никити, …
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 19,000
Продается земельный участок площадью 337 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 535 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4188 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 639 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
€ 75,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2500 m2, Код. 1-57, 75.000 €
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
€ 200,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. 1-56, 200.000 €
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
€ 250,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 580 m2, Код. 1-707, 250.000 €
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