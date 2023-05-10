ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Эгейских островов
Земельные участки в Эгейских островов, Греция
Очистить
143 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки 1 комната
Ненита, Греция
1
1
€ 58,000
Земельные участки 1 комната
Гаврион, Греция
1
1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната
Schinoussa, Греция
1
1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната
Парикия, Греция
1
1
€ 350,000
Земельные участки
Livadia, Греция
9 239 м²
€ 800,000
Земельные участки
Chora Anafi, Греция
84 690 м²
€ 480,000
Земельные участки
Panaghia, Греция
1 350 м²
€ 310,000
Земельные участки
Chora, Греция
500 м²
€ 60,000
Земельные участки
Ano Aprovato, Греция
3 229 м²
€ 60,000
Земельные участки
Геннади, Греция
700 м²
€ 19,000
Земельные участки
Ангерья, Греция
1 200 м²
€ 85,000
Земельные участки
Липси, Греция
2 392 м²
€ 200,000
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната
Ormos Korthiou, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
1
1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
1
1
€ 5,000,000
Земельные участки 1 спальня
Municipality of Rhodes, Греция
2
1
1
€ 2,000,000
Земельные участки 1 комната
Псинтос, Греция
1
1
€ 950,000
Земельные участки 1 комната
Pylonas, Греция
1
1
€ 450,000
Земельные участки 1 комната
Лаэрма, Греция
1
1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
1
1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 260,000
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
1
1
€ 2,500,000
Земельные участки 1 комната
Klouvas, Греция
1
1
€ 1,600,000
Земельные участки 1 комната
Marmara, Греция
1
1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната
Адамас, Греция
1
1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната
Stenies, Греция
1
1
€ 450,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты